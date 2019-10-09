"Була стрілянина": в Нацкорпусі повідомили подробиці затримання ветеранів біля Золотого

Біля селища Золоте в зоні ООС на блокпосту продовжують затримувати ветеранів та активістів, яких зібрав лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

Проте групи все ж добираються до місця призначення, розповіли OBOZREVATEL в пресслужбі Нацкорпусу.

Ветерани під Золотим Facebook Костянтина Немічева

Ветерани під Золотим Facebook Костянтина Немічева

"Ветеранів та активістів справді затримували вночі, це триває й зараз. Але вони все ж проїжджають, тому що немає ніяких підстав для перешкоджання мирній акції", – повідомили нам.

Також там підтвердили факт стрілянини на блокпосту в Кремінній і запевнили, що постраждалих унаслідок НП немає. Наразі туди вирушив сам Білецький, після чого має повернутися до Золотого.

У пресцентрі ООС повідомили OBOZREVATEL, що наразі збирають повну картину подій і пізніше нададуть всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, 7 жовтня група ветеранів полку "Азов" вирішила залишитися в селищі Золотому навіть після відведення військ. Однак міністр оборони Андрій Загороднюк і заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян запевнили, що азовці, які прибули в Золоте, не виконують там жодних функцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 жовтня терористи "Л/ДНР", попри щоденні обстріли ними позицій ЗСУ під Золотим, показушно випустили сигнальну білу ракету. У такий спосіб вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram