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9 жовтня • оновлено в 18:36
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/ Суспільство

"Була стрілянина": в Нацкорпусі повідомили подробиці затримання ветеранів біля Золотого

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Біля селища Золоте в зоні ООС на блокпосту продовжують затримувати ветеранів та активістів, яких зібрав лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

Проте групи все ж добираються до місця призначення, розповіли OBOZREVATEL в пресслужбі Нацкорпусу.

Ветерани під Золотим

Ветерани під Золотим

Facebook Костянтина Немічева

Ветерани під Золотим

Ветерани під Золотим

Facebook Костянтина Немічева

"Ветеранів та активістів справді затримували вночі, це триває й зараз. Але вони все ж проїжджають, тому що немає ніяких підстав для перешкоджання мирній акції", – повідомили нам.

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Також там підтвердили факт стрілянини на блокпосту в Кремінній і запевнили, що постраждалих унаслідок НП немає. Наразі туди вирушив сам Білецький, після чого має повернутися до Золотого.

У пресцентрі ООС повідомили OBOZREVATEL, що наразі збирають повну картину подій і пізніше нададуть всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, 7 жовтня група ветеранів полку "Азов" вирішила залишитися в селищі Золотому навіть після відведення військ. Однак міністр оборони Андрій Загороднюк і заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян запевнили, що азовці, які прибули в Золоте, не виконують там жодних функцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 жовтня терористи "Л/ДНР", попри щоденні обстріли ними позицій ЗСУ під Золотим, показушно випустили сигнальну білу ракету. У такий спосіб вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Андрій Білецький
Місце
Україна
Теги
ООС Національний корпус стрілянина
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руденко евгений
руденко евгений
даже не читая, могу сказать: давно пора. Если не будет одной власти, то не будет ничего...
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Перепил Недо
Перепил Недо
руденко евгений, давно пора тебя заставить на "хозяина" поработать ,почалиться у него с десяток лет.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Конечно на Украине нет гражданской войны, всё ровно, полное взаимопонимание и согласие. Да вам и "агрессор" не нужен, вы сами друг-друга перестреляет, скорее бы.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Мельников Дмитрий, скорее ты захлебнёшься в своей поносной луже.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
тупы-е украинцы даже нормально отвод войск не могут организовать
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Перепил Недо
Перепил Недо
Кондратенко Сергей, "тупы-е украинцы"- ты себя в зеркале видел?-швайнехунд.
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