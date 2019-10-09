"Була стрілянина": в Нацкорпусі повідомили подробиці затримання ветеранів біля Золотого

Біля селища Золоте в зоні ООС на блокпосту продовжують затримувати ветеранів та активістів, яких зібрав лідер Національного корпусу Андрій Білецький.
Проте групи все ж добираються до місця призначення, розповіли OBOZREVATEL в пресслужбі Нацкорпусу.
Ветерани під Золотим
Facebook Костянтина Немічева
Ветерани під Золотим
Facebook Костянтина Немічева
"Ветеранів та активістів справді затримували вночі, це триває й зараз. Але вони все ж проїжджають, тому що немає ніяких підстав для перешкоджання мирній акції", – повідомили нам.
Також там підтвердили факт стрілянини на блокпосту в Кремінній і запевнили, що постраждалих унаслідок НП немає. Наразі туди вирушив сам Білецький, після чого має повернутися до Золотого.
У пресцентрі ООС повідомили OBOZREVATEL, що наразі збирають повну картину подій і пізніше нададуть всю необхідну інформацію.
Нагадаємо, 7 жовтня група ветеранів полку "Азов" вирішила залишитися в селищі Золотому навіть після відведення військ. Однак міністр оборони Андрій Загороднюк і заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян запевнили, що азовці, які прибули в Золоте, не виконують там жодних функцій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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