Этот “страшный” человек, само имя которого стало пугалом, которым самки кац*пов пугают своих небіжей, клеймя его фашистом и немецким сателлитом, всю почти войну привел в немецких же лагерях.

5 июля 1941-го года Бандеру пригласили на встречу германские власти якобы для переговоров, но на встрече Бандеру арестовали, поскольку он не захотел отказываться от "Акта возрождения Украинского государства", после чего поместили сначала в немецкую полицейскую тюрьму в Кракове, а через полтора года в концлагерь “Заксенхаузен”. Там он содержался в блоке для "политических персон", за ним постоянно наблюдали.

Несмотря на сумасшедшее давление Советов, практически полностью подгребших под себя Нюрнбергский процесс, позволившее им обойти все неприятные для них вопросы, деятельность ОУН, УПА и лично Степана Бандеры была признана судом не содержащей состава преступления.

Об этом свидельствует то, что их деятельность судом несомненно рассматривалась, но не была осуждена:

Ни Степан Бандера или Роман Шухевич лично, ни ОУН и УПА как организации не были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Ни в одном из 42 томов материалов трибунала обвинительного приговора касательно их нет.

Факты подробнее

В материалах Нюрнбергского трибунала дан исчерпывающий перечень лиц и организаций, признанных преступными. Украинских националистов в этом перечне нет. Из 42 томов дела в СССР на русском языке издано 7 ― это и дало простор для масштабных фальсификаций и разночтений. Критики украинского национализма надеются отыскать приговор Бандере в одном из неизданных томов. Однако анализ материалов свидетельствует, что ни одно упоминание о Бандере не может быть истолковано против него.

В 25-м томе указано, что все больше украинцев в трудовых лагерях примыкают к “лагерю Бандеры” и что эмигранты организовывают “движения как Бандеры, так и Мельника” против немцев.

27-й том содержит сведения о том, что некоторые массовые расстрелы были местью “группам Бандеры”.

В 29-м томе упоминается “движение Бандеры”, направленное на завоевание государственности.

В 38-м томе речь идет о преданности украинцев и “движения Бандеры” идее самостийности.

Приказ казнить бандеровцев без суда, помещенный в томе 39 полного собрания материалов Нюрнбергского процесса / Фото: Предоставлено Украинским институтом национальной памяти

В 39-м томе помещен приказ айнзацгруппам уничтожать бандеровцев как борцов за независимость Украины. Подаем этот короткий документ полностью:

“Айнзацкоманда С/5

Охранной полиции и СД

25 ноября 1941 года

Киев

Днепропетровск

Николаев

Ровно

Житомир

Винница.

Относительно: ОУН (движение Бандеры)

Достоверно установлено, что на территории Рейхскомиссариата движение Бандеры готовило заговор с конечной целью создания независимой Украины. Всех участников движения Бандеры следует незамедлительно задерживать и после детального допроса под видом мародеров без малейшей огласки ликвидировать. Протоколы допросов предоставить в Оперативный отряд С/5. Этот документ после ознакомления командирам подразделений уничтожить.

ОберштурмбанфюрерСС

Подпись (неразб.)”

Российские исследователи предпочитают ссылаться на материалы допроса полковника абвера Эрвина Штольце, который упоминал о приказе “проводникам украинских националистов” Мельнику (кодовое имя “Консул І”) и Бандере незамедлительно собраться во время нападения Германии на Советский Союз и спровоцировать демонстрации в Украине, чтобы разорвать непосредственный тыл советских армий, а также убедить международную общественность в возможном “развале советского тыла”.

Впрочем, во-первых, это замечание так и осталась только в выступлении советского обвинителя Николая Зори (7-й том) и не попало в приговор, а во-вторых, абвер в Нюрнберге не признали преступной организацией, поэтому сотрудничество, с точки зрения трибунала, не было компрометирующим.

Кроме того, на допросах НКВД даже высшие советские командиры под пытками следователей сознавались, что они “фашистские шпионы”.

З Днем Народження, Провідник!