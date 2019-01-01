МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Андрій Скатерний
Андрій Скатерний
Всі статті автора

''Страшный'' человек, которого так боятся россияне

26.5тЧитати матеріал російською

Этот “страшный” человек, само имя которого стало пугалом, которым самки кац*пов пугают своих небіжей, клеймя его фашистом и немецким сателлитом, всю почти войну привел в немецких же лагерях.

5 июля 1941-го года Бандеру пригласили на встречу германские власти якобы для переговоров, но на встрече Бандеру арестовали, поскольку он не захотел отказываться от "Акта возрождения Украинского государства", после чего поместили сначала в немецкую полицейскую тюрьму в Кракове, а через полтора года в концлагерь “Заксенхаузен”. Там он содержался в блоке для "политических персон", за ним постоянно наблюдали.

Новини
''Бандит и гнусный персонаж'': МИД России разозлился из-за дня рождения Бандеры

Несмотря на сумасшедшее давление Советов, практически полностью подгребших под себя Нюрнбергский процесс, позволившее им обойти все неприятные для них вопросы, деятельность ОУН, УПА и лично Степана Бандеры была признана судом не содержащей состава преступления.

Об этом свидельствует то, что их деятельность судом несомненно рассматривалась, но не была осуждена:

Ни Степан Бандера или Роман Шухевич лично, ни ОУН и УПА как организации не были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Ни в одном из 42 томов материалов трибунала обвинительного приговора касательно их нет.

Факты подробнее

В материалах Нюрнбергского трибунала дан исчерпывающий перечень лиц и организаций, признанных преступными. Украинских националистов в этом перечне нет. Из 42 томов дела в СССР на русском языке издано 7 ― это и дало простор для масштабных фальсификаций и разночтений. Критики украинского национализма надеются отыскать приговор Бандере в одном из неизданных томов. Однако анализ материалов свидетельствует, что ни одно упоминание о Бандере не может быть истолковано против него.

В 25-м томе указано, что все больше украинцев в трудовых лагерях примыкают к “лагерю Бандеры” и что эмигранты организовывают “движения как Бандеры, так и Мельника” против немцев.

27-й том содержит сведения о том, что некоторые массовые расстрелы были местью “группам Бандеры”.

В 29-м томе упоминается “движение Бандеры”, направленное на завоевание государственности.

В 38-м томе речь идет о преданности украинцев и “движения Бандеры” идее самостийности.

Приказ казнить бандеровцев без суда, помещенный в томе 39 полного собрания материалов Нюрнбергского процесса / Фото: Предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Приказ казнить бандеровцев без суда, помещенный в томе 39 полного собрания материалов Нюрнбергского процесса / Фото: Предоставлено Украинским институтом национальной памяти

В 39-м томе помещен приказ айнзацгруппам уничтожать бандеровцев как борцов за независимость Украины. Подаем этот короткий документ полностью:

“Айнзацкоманда С/5

Охранной полиции и СД

25 ноября 1941 года

Киев

Днепропетровск

Николаев

Ровно

Житомир

Винница.

Относительно: ОУН (движение Бандеры)

Достоверно установлено, что на территории Рейхскомиссариата движение Бандеры готовило заговор с конечной целью создания независимой Украины. Всех участников движения Бандеры следует незамедлительно задерживать и после детального допроса под видом мародеров без малейшей огласки ликвидировать. Протоколы допросов предоставить в Оперативный отряд С/5. Этот документ после ознакомления командирам подразделений уничтожить.

ОберштурмбанфюрерСС

Подпись (неразб.)”

Российские исследователи предпочитают ссылаться на материалы допроса полковника абвера Эрвина Штольце, который упоминал о приказе “проводникам украинских националистов” Мельнику (кодовое имя “Консул І”) и Бандере незамедлительно собраться во время нападения Германии на Советский Союз и спровоцировать демонстрации в Украине, чтобы разорвать непосредственный тыл советских армий, а также убедить международную общественность в возможном “развале советского тыла”.

Впрочем, во-первых, это замечание так и осталась только в выступлении советского обвинителя Николая Зори (7-й том) и не попало в приговор, а во-вторых, абвер в Нюрнберге не признали преступной организацией, поэтому сотрудничество, с точки зрения трибунала, не было компрометирующим.

Кроме того, на допросах НКВД даже высшие советские командиры под пытками следователей сознавались, что они “фашистские шпионы”.

З Днем Народження, Провідник!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій СкатернийАндрій Скатерний
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
Джерело
Джерело:asket.in.ua
Поділитися у Facebook
93
Коментарі
13
16
Смішно
147
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
rercjd Micha
rercjd Micha
На Нюрнбергском процессе был осуждён НАЦИЗМ как явление. Прошло всего 3 месяца после окончания войны, и ещё не были широко и официально известны многие факты преступлений бандеровцев. Так, подробно поляки начали исследовать Волынскую резню после 1992 года. ЦК КПСС наложили запрет на публикацию материалов по преступлениям украинских националистов . Но каждый из национальных судов осудил " бандеровщину" и действия ОУН-УПА как преступные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
rercjd Micha
rercjd Micha
Трагедию Бабьего Яра замалчивали в СССР до1988 года!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рашки никогда не признают то, что им не выгодно. Сколько бы ни было доказательств. Марна справа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Doc I
Doc I
Вот не могу понять логику русских. 1. Нацисты и фашисты это одни из лучших друзей русских до недавнего времени и у русских с немцами и итальянцами и испанцами да и с жителями Балкан были хорошие отношения. Во всех этих странах был фашизм и еще и сейчас есть живые люди жившие в те времена, и там жили люди воевавшие против Совка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Doc I, Вы вообще ничего понять не можете. Укрошкола = тройной пожизненный приговор к тупости. :-))) А теперь назовите ровно одного мовнюка - лауреата Нобелевской премии. :-))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Doc I
Doc I
2. Почему русские против фашизма - если сейчас в Рашке фашистский режим (крайне правый режим в тоталитарной стране, и стране которая не хочет развиваться и у которой есть только одна цель - это война, у вас ведь у власти фашисты - с фюрерком у которого зашкаливает рейтинг, вы боретесь против либерализма и свободы, вам чужда демократия - у вас по всем признакам фашизм)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги