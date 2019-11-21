Страшний тюнінг орди: повернуті українські кораблі показали зсередини

У мережі з'явилися фото, зроблені всередині бронекатера "Бердянськ", який Росія повернула Україні 20 листопада.

Знімки на сторінці в Facebook показав телеведучий і волонтер Олексій Мочанов. На фото помітна подерта обшивка і пробоїни.

"Про наші кораблики. І їх понівечений внутрішній світ. Просто кілька фоток "російського тюнінгу" від фахівців з дизайнам інтер'єру з духовної скрепной недобрососедской нафтової орди", – написав Мочанов.

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів ФБ Мочанова

Як писав OBOZREVATEL:

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