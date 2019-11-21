Страшний тюнінг орди: повернуті українські кораблі показали зсередини

У мережі з'явилися фото, зроблені всередині бронекатера "Бердянськ", який Росія повернула Україні 20 листопада.
Знімки на сторінці в Facebook показав телеведучий і волонтер Олексій Мочанов. На фото помітна подерта обшивка і пробоїни.
"Про наші кораблики. І їх понівечений внутрішній світ. Просто кілька фоток "російського тюнінгу" від фахівців з дизайнам інтер'єру з духовної скрепной недобрососедской нафтової орди", – написав Мочанов.
З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів
ФБ Мочанова
З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів
ФБ Мочанова
З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів
ФБ Мочанова
З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів
ФБ Мочанова
З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів
ФБ Мочанова
З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів
ФБ Мочанова
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці судно РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три корабля.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених корабля, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада в 12:00 за київським часом.
При цьому Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані і без бойового запасу.
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