Головна Новини
21 листопада • оновлено в 12:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Страшний тюнінг орди: повернуті українські кораблі показали зсередини

1.8т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фото, зроблені всередині бронекатера "Бердянськ", який Росія повернула Україні 20 листопада.

Знімки на сторінці в Facebook показав телеведучий і волонтер Олексій Мочанов. На фото помітна подерта обшивка і пробоїни.

Новини
Унітази на місці: в Росії огризнулися на грабіж українських кораблів

"Про наші кораблики. І їх понівечений внутрішній світ. Просто кілька фоток "російського тюнінгу" від фахівців з дизайнам інтер'єру з духовної скрепной недобрососедской нафтової орди", – написав Мочанов.

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

ФБ Мочанова

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

З'явилися страшні фото зсередини повернутих кораблів

ФБ Мочанова

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Повернення українських кораблів Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
32
5
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Если серьезно, то за те двое суток, пока украинцы эти корабли тащили в Очаков, даже без аврального режима и не торопясь, можно было разобрать пол корабля
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Оказывается, россияне сняли унитазы с захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, чтобы обменять их на бывших регионалов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Как так-то? Почему эти русские не провели капитальный ремонт этих корыт? Срочно жалобу в Гаагу! ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги