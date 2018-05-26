"Страшні ціни!" Українців вразила нова вартість відпочинку в дитячих таборах

Дитячий відпочинок в Україні дорого обійдеться батькам - повна путівка коштуватиме від 15 до 20 тисяч гривень.

Відправити дитину за кордон коштуватиме 25-45 тисяч гривень. Про це розповіла організатор дитячого відпочинку Інна Хлус в коментарі "Gazeta.ua".

"У цьому році табору вперше скоротили зміни в 7 днів. Ціни на відпочинок страшні. Українці, які приходять придбати тур в український табір купують тижневий тур до Туреччини. Дешевше відправити когось із родичів на шикарний курорт, ніж організувати відпочинок вдома", - повідомила вона.

Експерти пояснюють такі ціни майбутнім зростанням тарифів, підвищенням мінімальної зарплати і високим рівнем ремонтів у таборах.

"Наші табори нічим не гірше польських або болгарських. Так ціни виросли, але наприклад в таборі під Одесою крім обов'язкової програми дітям забезпечують ще й вивчення англійської, дайвінгу і серфінгу. При цьому, якщо враховувати п'ятиразове харчування, це прийнятні ціни", - пояснив бізнес-консультант Андрій Степановський.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Туреччина має намір віддати перевагу туристам з більш високими доходами.