Не для кого не секрет, что проведение в Российской Федерации референдума о внесении поправок в Конституцию РФ, которые подаются под видом закрепления на государственном уровне гарантий русского языка, фундаментальных семейных ценностей и т.д., на самом деле направлены на обнуление сроков президенства Владимира Путина и их продления до 2036 года.

И тут началось настоящее безумие всероссийского масштаба. Власти развернули целую РR-кампанию по организации вышеупомянутого референдума. Не поскупились даже на разного рода бонусы в виде розыгрышей денежных средств, квартир, машин, гаджетов для "сознательных граждан", которые не проигнорируют "поистине историческое событие" для каждого "руССкого" человека. И как вишенка на торте - власть имущие не оставили без внимания жителей "свободных республик" Донбасса. Ну а что еще делать, если в реальности отношение граждан РФ к референдуму негативное, а рейтинг у национальных "лидеров" крайне низкий? Вот и пригодились жители ОРДЛО, которые не так давно получили российские паспорта. Как говориться, пришло время "новороссам" отплатить за поддержку в нелегкой борьбе за "свободу от насильственной украинизации", осуществляемой "проклятой киевской хунтой".

В преддверии референдума активизировались разного рода придворные пропагандисты - российские журналисты, историки и политологи, мол "возвращение Донбасса на родину непосредственно зависит от активности граждан "Л-ДНР которые за последнее время стали обладателями паспорта РФ, в связи с чем долги проявить сознательность и выполнить свой гражданский долг, как граждан России. Так как вне всяких сомнений, поправки в Конституцию позволят России принимать судьбоносные решения для жителей Л-ДНР и не только". Ну да, чего только не придумаешь, дабы без ума был рад, чрезвычайно важный и лояльный электорат?

Даже закоренелые сторонники "русского мира" в шоке от происходящего. В соцсетях начали появляться посты от "новороссов" по этому поводу. Например:

Сторонники "русского мира" в шоке от происходящего в ОРДЛО

Сторонники "русского мира" в шоке от происходящего в ОРДЛО

Сторонники "русского мира" в шоке от происходящего в ОРДЛО

Сторонники "русского мира" в шоке от происходящего в ОРДЛО

Вот он Донбасс, за который так боролись и продолжают бороться приверженцы отделения от Украины Донецкой и Луганских областей, где ставленики Российской Федерации, так называемые "власти самопровозглашенной республики", превратили эту часть неподконтрольной правительству Украины в территорию, где в гармонии процветают беззаконие, жульничество и тотальный обман.

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