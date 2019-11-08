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8 листопада • оновлено в 15:45
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Стіни тріскаються: у "ДНР" заявили про про таємничі поштовхи

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Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін доручив призупинити роботу шахти "Калинівська-Східна", у зоні діяльності якої фіксуються підземні поштовхи в окупованій Макіївці.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, так званому "главі МНС" доручено провести сейсмологічне дослідження місцевості.

Жителі селища Об'єднане скаржаться на сильні підземні поштовхи невстановленої природи протягом декількох місяців. Повідомляється також, що у будинків на території селища є пошкодження – потріскалися стіни, у деяких місцях обвалилися перекриття.

Шахта "Калинівська-Східна"

Шахта "Калинівська-Східна"

Wikimapia

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"Я дав доручення призупинити роботу шахти "Калинівська-Східна", у зоні діяльності якої фіксуються поштовхи", – заявив Пушилін.

Раніше у терористичній "ДНР" створили групу із встановлення природи сейсмічного явища. Там уже виключили природне походження поштовхів.

Як писав OBOZREVATEL, бойовики, що захопили частини Донецької і Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям і працівникам фабрик. Грошей люди не бачили із середини літа, а тому влаштовують страйки.

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Денис Пушилін
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Никто не застрахован от обрушения,ни в Донецке ,ни в Киеве.
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