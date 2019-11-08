Стіни тріскаються: у "ДНР" заявили про про таємничі поштовхи

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін доручив призупинити роботу шахти "Калинівська-Східна", у зоні діяльності якої фіксуються підземні поштовхи в окупованій Макіївці.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, так званому "главі МНС" доручено провести сейсмологічне дослідження місцевості.

Жителі селища Об'єднане скаржаться на сильні підземні поштовхи невстановленої природи протягом декількох місяців. Повідомляється також, що у будинків на території селища є пошкодження – потріскалися стіни, у деяких місцях обвалилися перекриття.

Шахта "Калинівська-Східна" Wikimapia

"Я дав доручення призупинити роботу шахти "Калинівська-Східна", у зоні діяльності якої фіксуються поштовхи", – заявив Пушилін.

Раніше у терористичній "ДНР" створили групу із встановлення природи сейсмічного явища. Там уже виключили природне походження поштовхів.

Як писав OBOZREVATEL, бойовики, що захопили частини Донецької і Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям і працівникам фабрик. Грошей люди не бачили із середини літа, а тому влаштовують страйки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!