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29 січня • оновлено в 06:46
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Стілець замість унітазу: фото туалету в українській лікарні налякали мережу

2.1т
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Мешканці села Лука-Мелешківська на Вінниччині обурилися тим, як виглядає туалет, розташований у дворі місцевої лікарні. У ньому немає ані вікон, ані дверей, а замість унітазу – старий стілець.

Світлини туалета на своїй сторінці у Facebook опублікував місцевий мешканець Олег Іваненко (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дворовий туалет на території лікарні в селі Лука Мелешківська ... і без вікон і дверей! Заходи и выходи скорее! Хворим, якщо потрібно сходити по своїй нужді, то вони йдуть під стіни поліклініки з південного боку, щоб з дороги їх не було видно", – написав він.

Туалет на території лікарні села Лука-Мелешківська

Туалет на території лікарні села Лука-Мелешківська

Facebook Олег Іваненко

За словами Іваненка, у керівництва лікарні є персональні внутрішні туалети. Один з них особисто для головного лікаря, другий для медперсоналу, а іншим відвідувачам доводиться ходити по нужді під стіни поліклініки.

"У лікарні є туалет самостійного зливу для тяжкохворих. Всі інші – геть на вулицю. Сьогодні одна хвора впала в той отвір", – зазначив він.

Туалет на території лікарні села Лука-Мелешківська

Туалет на території лікарні села Лука-Мелешківська

Facebook Олег Іваненко

У коментарях місцеві жителі висловили обурення через такий стан туалета.

"Обуренню немає меж! Цікаво, який кабінет у головного лікаря. А то виходить, що лікарня для лікарів, а не хворих", – написала Марія Ваверчак.

"Де влада! Щоб до туалету дійти, потрібно гарненько кропивою пожалитися", – зазначила Лариса Петренко.

Водночас Іваненко запропонував посадити на той стілець завідувача охорони здоров'я області, щоб він "подумав, кого поставив керувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці Дніпра обурилися якістю харчування і жахливими умовами в міських і обласних лікарнях, а також у пологових будинках.

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Місце
Україна Вінниця
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Давеча шароварники радовались росказням фейкометов об Артеке, а здесь вообще писец.
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Хо Хол
Хо Хол
Вот куда унитазы с кораблей делись!
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3
1
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Зеленскому теперь надо срочно выделить деньги с бюджета на унитаз и обязательно приехать ленточку перерезать.
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3
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