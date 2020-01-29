Стілець замість унітазу: фото туалету в українській лікарні налякали мережу

Мешканці села Лука-Мелешківська на Вінниччині обурилися тим, як виглядає туалет, розташований у дворі місцевої лікарні. У ньому немає ані вікон, ані дверей, а замість унітазу – старий стілець.

Світлини туалета на своїй сторінці у Facebook опублікував місцевий мешканець Олег Іваненко (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дворовий туалет на території лікарні в селі Лука Мелешківська ... і без вікон і дверей! Заходи и выходи скорее! Хворим, якщо потрібно сходити по своїй нужді, то вони йдуть під стіни поліклініки з південного боку, щоб з дороги їх не було видно", – написав він.

Туалет на території лікарні села Лука-Мелешківська Facebook Олег Іваненко

За словами Іваненка, у керівництва лікарні є персональні внутрішні туалети. Один з них особисто для головного лікаря, другий для медперсоналу, а іншим відвідувачам доводиться ходити по нужді під стіни поліклініки.

"У лікарні є туалет самостійного зливу для тяжкохворих. Всі інші – геть на вулицю. Сьогодні одна хвора впала в той отвір", – зазначив він.

Туалет на території лікарні села Лука-Мелешківська Facebook Олег Іваненко

У коментарях місцеві жителі висловили обурення через такий стан туалета.

"Обуренню немає меж! Цікаво, який кабінет у головного лікаря. А то виходить, що лікарня для лікарів, а не хворих", – написала Марія Ваверчак.

"Де влада! Щоб до туалету дійти, потрібно гарненько кропивою пожалитися", – зазначила Лариса Петренко.

Водночас Іваненко запропонував посадити на той стілець завідувача охорони здоров'я області, щоб він "подумав, кого поставив керувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці Дніпра обурилися якістю харчування і жахливими умовами в міських і обласних лікарнях, а також у пологових будинках.

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