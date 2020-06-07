Стерненка викликали у СБУ для вручення підозри: він не прийде

Служба безпеки України викликала одеського активіста Сергія Стерненка 9 червня для вручення письмової підозри.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 червня. Він також опублікував фото повістки (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Слідчому я вже надіслав відповідь, що не зможу з'явитися з об'єктивних причин. Виклик отримано за два дні до дати, а у ст. 135 (Кримінально процесуального кодексу) вказується, що має бути мінімум три дні", – написав активіст.

Стерненка викликали у СБУ для вручення підозри

За його словами, з урахуванням вихідних він не встигне "підготуватися до вручення підозри і залучити захисників", оскільки її було вручено за два дні.

"Якщо їм потрібно, хай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист", – підкреслив Стерненко.

Він заявив, що підозру підготовлено за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Sternenko/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пізно ввечері 24 травня 2018 року в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Хлопець завдав одному з нападників удару ножем у живіт, після чого той помер на місці НП. Як заявляє Стерненко, він діяв у рамках самооборони.

Пізніше з'ясувалося, що затриманий поліцією учасник нападу на екслідера одеського "Правого сектора" проходить у справі як свідок.

Стерненка взяли під охорону співробітники поліції особливого призначення.

У травні 2019 року в поліції заявили, що низка речових доказів у справах про замах на активістів у Одеській області, зокрема на Стерненка, зникли.

Під стінами головного слідчого відділу СБУ в Аскольдовому провулку у Києві 18 травня сотні людей провели акцію "Руки геть від Стерненка".

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