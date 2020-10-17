Степанов звернувся до українців із груп ризику зараження COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов звернувся до українців із груп ризику через збільшення кількості випадків коронавірусу (COVID-19).

Як сказав він на брифінгу, людям старшим за 60-65 років не варто без необхідності виходити з дому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо виходите з дому, обов'язково надівайте маску, обов'язково дотримуйтесь соціальної дистанції 1,5 метра, обов'язково майте з собою антисептик і постійно обробляйте руки", – закликав Степанов.

За його словами, це точно знизить ризик інфікування коронавірусною хворобою.

"Я в жодному разі не хочу наводити якийсь страх, але в нас дійсно найбільша кількість важких хворих – це люди з групи ризику", – зазначив глава МОЗ.

Це стосується як літніх людей, так і тих, які мають хронічні захворювання, особливо цукровий діабет, серцево-судинні та злоякісні, або захворювання легень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 жовтня в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

Також за добу зафіксовано максимум смертей від COVID-19.