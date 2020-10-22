Степанов сказав, хто дасть 100 млн гривень на українську вакцину від COVID-19

Клінічну фазу розроблення української вакцини від COVID-19 профінансує держава.

Проте це займе досить тривалий термін, сказав 22 жовтня під час пресбрифінгу щодо розроблення вітчизняного препарату міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Процес виготовлення вакцини коштуватиме 100-150 млн гривень, їх виділить держава, уточнив він на питання кореспондента OBOZREVATEL.

Ідею створення вітчизняного препарату від коронавірусу підтримав президент України Володимир Зеленський.

Степанов звернувся до скептиків, які не вірять у можливість розроблення української вакцини.

"Цей комплекс меншовартості слід прибирати. Я вірю в наші розроблення, вірю нашим лікарям. Нам слід звернути увагу на нашу науку. Хочемо відновити розроблення вакцини в Україні", – наголосив міністр.

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