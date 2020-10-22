Степанов сказав, хто дасть 100 млн гривень на українську вакцину від COVID-19
Дослідження українського препарату тривали шість місяців
Вони передбачали наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини
Вчені відзвітували про успіхи у створенні вакцини перед президентом України
Клінічну фазу розроблення української вакцини від COVID-19 профінансує держава.
Проте це займе досить тривалий термін, сказав 22 жовтня під час пресбрифінгу щодо розроблення вітчизняного препарату міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Процес виготовлення вакцини коштуватиме 100-150 млн гривень, їх виділить держава, уточнив він на питання кореспондента OBOZREVATEL.
Ідею створення вітчизняного препарату від коронавірусу підтримав президент України Володимир Зеленський.
Степанов звернувся до скептиків, які не вірять у можливість розроблення української вакцини.
"Цей комплекс меншовартості слід прибирати. Я вірю в наші розроблення, вірю нашим лікарям. Нам слід звернути увагу на нашу науку. Хочемо відновити розроблення вакцини в Україні", – наголосив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від коронавірусної хвороби (СOVID-19). У Національній академії наук заявили, що одночасно планують почати роботу відразу над кількома типами прототипів вакцин.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021 року.
Він вважає, що ідеальний препарат має відповідати трьом критеріям: формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет і не мати жодних серйозних побічних ефектів.
Тим часом у ВООЗ зазначили, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу має бути не менш ніж 50%.