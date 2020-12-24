Степанов затвердив дорожню карту вакцинації від COVID-19: хто і коли отримає. Інфографіка

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав дорожню карту щодо проведення в країні вакцинації від коронавірусу на 2021-2022 роки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Згідно з документом, за цей період планується охопити щонайменше 50% населення (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Дорожня карта передбачає п'ять етапів вакцинації. Перший має розпочатися в січні, однак терміни можуть зсунутися.

"Імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплення, яких зараз в Україні налічується понад 11 тисяч. Також будуть організовані мобільні бригади з імунізації і тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини", – пояснив міністр.

Степанов підкреслив, що вакцинація буде виключно на добровільною.

На першому етапі будуть вакциновані люди з критичним ризиком інфікування (планується охопити 335 тисяч людей):

медичні співробітники та персонал, які надають допомогу хворим COVID-19;

люди в інтернатних установах, будинках для людей похилого віку та їх співробітники;

військовослужбовці (в тому числі ВСУ і Нацгвардії), які беруть участь в ООС на Донбасі.

На другому етапі вакцину отримають люди з надзвичайним ризиком інфікування, а також ті, хто надає медичні послуги (планується охопити 2,3 млн осіб):

медспівробітниками і персонал, які надають допомогу хворим (не на коронавірус), в тому числі первинну допомогу, і співробітники системи громадського здоров'я;

люди віком від 80 років;

соціальні працівники та інші співробітники соціальної сфери.

На третьому етапі будуть вакциновані люди з високим ризиком інфікування і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави (планується охопити 7,2 млн осіб):

люди віком від 65 до 69 і від 70 до 79 років;

співробітники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, військовослужбовці ЗСУ, МВС);

вчителі та інші співробітники сфери освіти.

На четвертому етапі вакцину отримають люди з підвищеним ризиком інфікування і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності країни (планується охопити 11 млн людей):

люди віком від 60 до 64 років;

дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які перебувають в групі ризику розвитку ускладнень від COVID-19;

особи, які перебувають в місцях позбавлення волі і в СІЗО, а також співробітники цих установ;

інші категорії населення і професійні групи, у яких є ризик інфікування, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

На п'ятому етапі вакцину отримають інші категорії населення, які не входять до пріоритетних груп (планується охопити 19 млн осіб):

люди віком від 18 років, що мають супутні захворювання, які перебувають в групі ризику розвитку ускладнень від COVID-19, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ ухвалив план вакцинації від коронавірусу 22 грудня.

Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я спільно з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і ЮНІСЕФ