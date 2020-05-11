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11 травня • оновлено в 19:51
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Степанов визнав успішним проєкт медреформи в Полтавській області

2.1т
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Пілотний проєкт в рамках медрефоми, який проходив у Полтавській області з квітня 2019 року до квітня 2020 року, визнаний Міністерством охорони здоров'я вдалим.

Про це за підсумками візиту міністра охорони здоров'я Максима Степанова в понеділок, 11 травня, повідомила пресслужба Полтавської обладміністрації. Як повідомив голова ОДА Олег Синєгубов, у рамках пілота зарплата лікарів у середньому зросла до 12 тисяч гривень.

Міністр відвідав обласну клінічну лікарню імені Скліфосовського, навчально-тренувальний центр для медиків і Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Максим Степанов у Полтавській області

Максим Степанов у Полтавській області

adm-pl.gov.ua

Максим Степанов у Полтавській області

Максим Степанов у Полтавській області

adm-pl.gov.ua

"Полтавська область мала досвід пілотного проєкту і досить успішний", – заявив Степанов.

Однак, додав він, "та реформа, яка почалася в Україні з 1 квітня, не має нічого спільного з пілотом полтавських медиків".

"У пілоті платили гроші за кожен пролікований випадок, за його складність. А зараз усе зводиться до одного стандарту", – сказав міністр. Наприклад, за пролікований інфаркт полтавська лікарня отримувала 25-30 тисяч гривень, а зараз сума одна – близько 16 тисяч гривень.

Максим Степанов у Полтавській області

Максим Степанов у Полтавській області

adm-pl.gov.ua

"Не може одна хвороба протікати в різних людей однаково. Навіть якщо брати пологи, у кожної жінки вони різні, тому й лікарні платити треба різні суми, виходячи зі складності захворювання та лікування", – зазначив глава МОЗ.

Він додав, що тарифи на медичні послуги будуть перераховані, виходячи з досвіду полтавських медиків.

Максим Степанов у Полтавській області

Максим Степанов у Полтавській області

adm-pl.gov.ua

Максим Степанов у Полтавській області

Максим Степанов у Полтавській області

adm-pl.gov.ua

Максим Степанов у Полтавській області

Максим Степанов у Полтавській області

adm-pl.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов заявив, що попередня версія реформи охорони здоров'я при пандемії COVID-19 загрожувала Україні показниками в два рази гіршими, ніж в Італії.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Реформи в Україні медична реформа
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна Полтава
Теги
фотографии Міністерство охорони здоров'я медики реформа
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это шутка, издевательство или насмешка? Посетил три медучреждения в областном центре на всю область и заявил об успехе областной реформы. Да в областных центрах всё было хорошо и без реформ. И если цель реформы только поднять зарплату врачам так это можно было сделать без такого ажиотажа. Где данные сколько в больницах Украины оборудования МРТ и КТ и сколько из него не работает, а врачи посылают больных в платные частные диагностцентры и сколько за это имеют откат?
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