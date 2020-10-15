Степанов відповів, чи буде Україна купувати російську вакцину від COVID-19

Україна не буде купувати російську вакцину від COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідної стадії клінічних випробувань.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері в середу, 14 жовтня, в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна". Він підкреслив, що перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти всі необхідні стадії клінічних випробувань.

"У світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Російській Федерації, пройшла всі фази, особливо третю, клінічних випробувань. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин досить потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій – купувати чи ні", – розповів Степанов.

Міністр зазначив, що, перш за все, потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини і тільки тоді її можна рекомендувати громадянам.

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

За цю пропозицію його жорстко розкритикували політичні діячі. Дісталося нардепу також від своєї колеги по фракції, яка назвала його "тупим черевиком".