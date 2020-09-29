Степанов сказав, скільки безкоштовної вакцини від COVID-19 може отримати Україна

Україна може отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 безкоштовно.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу із протидії COVID-19 у вівторок, 29 вересня. За його словами, відомство веде переговори зі всіма провідними компаніями, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань вакцини.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі 8 компаній-розробників вакцини перебувають на третій стадії клінічних випробувань. МОЗ звернулось до провідних компаній, які є в цьому переліку. Ми вже тривалий час ведемо з ними перемовини. Я також спілкуюся зі своїми колегами з європейських країн, саме щодо підтримки отримання вакцини Україною, як тільки вона буде виготовлена та зареєстрована", – зазначив міністр.

Наразі МОЗ веде перемовини з такими компаніями: Moderna, "Сінавак", Johnson & Johnson, Pfizer, Astra Zeneca.

"Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ створення GAVІ альянсу, щодо забезпечення рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби. Згідно з розрахунками, за попередніми планами Україна зможе отримати приблизно 20% вакцин безкоштовно від загальної кількості населення нашої країни. Це приблизно 8 млн доз", – розповів Степанов.

У відомстві зазначили, що відстежують ситуацію, щоб українці були одними з перших, хто може отримати доступ до вакцини.

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