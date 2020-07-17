Степанов сказав, хто першим отримає вакцину від COVID-19 в Україні

Коли буде розроблена вакцина від коронавіруса, в першу чергу нею прищеплять людей, які входять до групи ризику, зокрема медпрацівників.

Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він пояснив, що медики ризикують власними життями, щоб врятувати наші.

Європа вже законтрактувала 400 млн доз вакцини у компанії АstraZeneca на літо наступного року.

"Був створений альянс з чотирьох країн – Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди, – які зробили попереднє замовлення на цю вакцину. Ми ретельно відстежуємо все, що стосується клінічних випробувань вакцин", – сказав міністр.

За його словами, президент поставив завдання міністру закордонних справ максимально рухатися в тому напрямку, щоб Україна також була однією з перших країн.

"Крім цього, минулого тижня я звернувся з проханням до чотирьох своїх колег – міністрам охорони здоров'я цих чотирьох країн, щоб Україна також отримала пріоритетне право на отримання цієї вакцини", – додав Степанов.

Він пояснив, що після винаходу препарату вишикується ціла черга, щоб отримати квоту на можливість його купити.

"Безкоштовно ніхто не роздаватиме вакцину. Але буде важливо отримати одними з перших. Ми з боку Міністерства охорони здоров'я будемо досить активно проводити роботу, щоб отримати вакцину", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавіруса, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, буде поставляти британська компанія AstraZeneca.