Степанов сказав, чи варто далі пом'якшувати карантин в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, попри постійний ріст захворюваності на коронавірус, в Україні доцільно послаблювати карантинні обмеження.

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Хоча рішення залежить від низки критеріїв і має ухвалюватися щодо кожного регіону окремо. Про це він сказав під час брифінгу МОЗ 2 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очільник відомства підкреслив, що в країні чітко прописали критерії та ознаки пом’якшення карантину. А також нагадав, що один із них називається інцидентність, який визначає кількість захворілих на COVID-19 за останні сім днів.

Максим Степанов

"Ми не можемо говорити про один день. Наприклад, як було озвучено щодо Києва, де напередодні зафіксували 81 випадок. Адже за вчорашній день у столиці захворіло 38 осіб", – пояснив Степанов.

Водночас додав, що рішення про послаблення обмежень ухвалюється на регіональному рівні комісією ТЕБ та НС і місцевою владою в кожній області окремо. Зокрема, на основі постанови щодо критеріїв пом’якшення карантину та оцінки ситуації щодо коронавірусу за 7 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в апараті Міністерства охорони здоров'я України 1 червня було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

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