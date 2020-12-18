Степанов розповів про стадію розробки української вакцини проти COVID-19

Українська вакцина-кандидат проти коронавірусу вже пройшла доклінічні випробування і тепер готується до початку клінічних.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Трансляція його виступу велася на YouTube-каналі парламенту. Урядовець наголосив, що процес поступово просувається, але він у будь-якому разі потребуватиме тривалого часу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Була обрана відповідна виробнича база, де повинні виготовити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне з українських фармпідприємств. Тому що для початку треба виготовити не менш ніж 100 тисяч доз", – наголосив Степанов.

"Процес триває, але його неможливо завершити за один місяць. Усе рухається вперед, щоб Україна відновила вакциновиробництво, яке було знищене за останні 29 років", – пояснив він.

Тим часом видання The Economist опублікувало дослідження, згідно з яким Україна – єдина країна в Європі, яка не матиме широкого доступу до вже розроблених вакцин у 2021 році. Фахівці припустили, що в кращому разі масова вакцинаційна кампанія розпочнеться в нашій державі лише навесні 2022 року і затягнеться аж до кінця 2023-го.

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