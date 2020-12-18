Степанов розповів про стадію розробки української вакцини проти COVID-19
Українська вакцина-кандидат проти коронавірусу вже пройшла доклінічні випробування і тепер готується до початку клінічних.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Трансляція його виступу велася на YouTube-каналі парламенту. Урядовець наголосив, що процес поступово просувається, але він у будь-якому разі потребуватиме тривалого часу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Була обрана відповідна виробнича база, де повинні виготовити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне з українських фармпідприємств. Тому що для початку треба виготовити не менш ніж 100 тисяч доз", – наголосив Степанов.
"Процес триває, але його неможливо завершити за один місяць. Усе рухається вперед, щоб Україна відновила вакциновиробництво, яке було знищене за останні 29 років", – пояснив він.
Тим часом видання The Economist опублікувало дослідження, згідно з яким Україна – єдина країна в Європі, яка не матиме широкого доступу до вже розроблених вакцин у 2021 році. Фахівці припустили, що в кращому разі масова вакцинаційна кампанія розпочнеться в нашій державі лише навесні 2022 року і затягнеться аж до кінця 2023-го.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що українські науковці з ізраїльськими колегами будуть разом працювати над створенням вакцини проти COVID-19, розробку якої вже почав Ізраїль.
Що стосується суто української розробки, то головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що її доклінічні випробування показали гарні результати.
Наприкінці жовтня 2020 року Степанов прогнозував, що український препарат для щеплення проти коронавірусу може з'явитися за рік.
Нагадаємо, що державні гранти на розробку вітчизняної вакцини виграли Львівський інститут біології клітини (10 млн грн) та Інститут біохімії (3 млн грн).