Степанов розповів про мутації коронавірусу

Степанов розповів, на що може вплинути мутація COVID-19.

За період із початку пандемії COVID-19 значно мутував і певною мірою став небезпечнішим для людей, що підтверджують наукові дослідження.

Про це під час брифінгу МОЗ 27 липня сказав міністр охорони здоров’я України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, за розвитком коронавірусу слідкують учені в усьому світі, які також надають підтверджені факти того, що він мутує.

"З іншого боку, немає даних про те, що змінюється вірулентність вірусу. Тобто він стає вразливим. І ставатиме таким ще більше, адже ми бачимо, як він розвинувся у світі", – зауважив міністр.

Степанов підкреслив, що мутації коронавірусу впливають на виготовлення вакцини від нього, від таких даних також залежатиме ефективність препарату проти вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Націнституту алергічних та інфекційних захворювань США, радник Білого дому з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучі заявив, що коронавірус у разі мутації може ставати заразнішим.