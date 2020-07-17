Степанов розповів, коли Україна може вийти з "червоної" зони ЄС.

Жителів України можуть почати пускати у країни Євросоюзу, якщо кількість випадків захворювання на коронавірус у країні не перевищуватиме 480 на добу.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, останнім часом динаміка захворюваності на COVID-19 в Україні перевищує європейські норми.

"Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо у сьогоднішні критерії ЄС", – зазначив він.

Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус в Україні щодня збільшується щонайменше на 800 випадків. Так, наприклад, станом на ранок четверга, 16 липня, в Україні було офіційно підтверджено 56 455 випадків коронавірусної інфекції. З них 848 нових.

Від COVID-19 у країні померли вже 1445 осіб (+18 за добу), а 28 931 пацієнт (+800) повністю поборов хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Європейський Союз поновив список країн, з якими з 16 липня рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС. Україна до них не потрапила.