Степанов пригрозив українцям трагедією з COVID-19, як в італійському Бергамо

Ситуація з коронавірусом (COVID-19) в Україні може повторити трагедію муніципалітету Бергамо у північній Італії, де навесні практично кожен житель втратив когось із родичів.

Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, він розуміє, що всі вже втомилися від карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але якщо хтось забув і хоче подивитися, що може бути, коли медична система не здатна надавати допомогу, я дуже раджу просто зайти в інтернет і продивитися кадри з Бергамо, що було там", – зазначив він.

Степанов вважає, що навряд чи в Україні знайдеться якась більш-менш адекватна людина, яка захоче таке побачити вдома.

"Щоб цього не було, ми повинні, зобов’язані, це наша життєва необхідність дотримуватися тих правил і рекомендацій, які встановлені в країні", – наголосив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні публікували моторошні кадри, зняті в одній із церков у місті Бергамо. На відео показано ряди домовин, які стояли всередині храму.

"Мірилом того, що відбувається в червоній зоні, є мертві, кількістю яких уже не можна керувати. Просто подумайте про вісім щоденних сторінок некрологів у Бергамо, безперервні цикли кремації", – йшлося у тексті.

Усього в регіоні Ломбардія, до якого входить Бергамо, зафіксовано 102 805 випадків COVID-19, з них 16 896 хворих померло.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!