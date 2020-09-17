Степанов пояснив нові правила карантину та як працюватимуть школи

Уряд України вніс зміни до правил карантинних обмежень через COVID-19 і дозволив, аби рішення про заборону освітніх заходів на території з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки ухвалювалися лише спільним рішенням комісій ТЕБ та НС центрального та регіонального рівня.

Про це під час брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов, наголосивши, що робота шкіл та дитсадків була найболючішим питанням (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Окрім того, адміністративним одиницям (це міста, райони) із "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки буде заборонятися робота шкіл або дитсадків лише у випадках, коли на самоізоляцію йдуть більше ніж 50% класів. Якщо в школі, наприклад, є 30 класів, і з них 15 відправлені на самоізоляцію через те, що захворіли, то в такому випадку школа йде на вимушену перерву", – уточнив міністр охорони здоров'я.

Ще одна новація – відтепер "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки буде встановлюватися спільним рішенням державної та регіональної комісії ТЕБ та НС.

"Що саме буде встановлюватися? У нас є перелік обмежувальних заходів. Це стосується теж роботи шкіл і дитсадочків, міського транспорту, ТРЦ. В залежності від ситуації спільно буде ухвалюватися рішення. Або це одразу буде стосуватися обмеження всіх сфер, або поступово, або одна-дві сфери", – зазначив Степанов.

"Крім того, у нас не змінюється порядок, що у випадку заповненості 75% ліжок в області п'ять днів підряд, регіон потрапляє в "червону" зону. Єдине, що ми змінили: нововиявлені випадки за 14 днів на 100 тис. населення – "червоний" рівень встановлюється, якщо цей показник перевищуватиме більше ніж у п'ять разів середній показник по країні", – додав урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше джерело в уряді України повідомило, що на рівні прем'єра і президента вже ухвалено рішення – ситуацію з тотальними заборонами і закриттям бізнесу не повторюватимуть. Водночас імовірність закриття шкіл в кінці вересня поки не відкидається.