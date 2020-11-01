Степанов попередив про загрозу колапсу в лікарнях через стрибок заражень COVID-19
Станом на 1 листопада в лікарнях перебувають 26 593 пацієнти з COVID-19 або підозрою на хворобу
Це майже на 3,5 тисячі більше, ніж тиждень тому
Усього в лікарнях країни виділено 52 тисячі ліжок для хворих на коронавірус
Лікарні України незабаром не зможуть брати нових хворих на коронавірус, якщо динаміка інфікування збережеться.
Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні станом на 1 листопада в лікарнях перебувають 26 593 пацієнти з COVID-19 або підозрою на хворобу. Це майже на 3,5 тисячі більше, ніж тиждень тому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У нашої медичної системи є межа – це 52 тисячі ліжок загалом у країні… Більше бути не може, як би ми не намагалися", – зазначив він.
За словами Степанова, це 30% відсотків від усього ліжкового фонду.
"Бо інші хвороби не зробили канікули, і цим людям теж треба надавати допомогу – лікувати інсульти, інфаркти, решту хвороб", – наголосив глава МОЗ.
Він спрогнозував, що 52 тисячі ліжок швидко заповняться, а потім прийдеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких братимуть на лікування, а яких ні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавірусної інфекції. З них 7959 – виявлено за минулу добу.