Степанов озвучив вартість лікування одного хворого на COVID-19

Лікування одного інфікованого COVID-19 з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня. Він зазначив, що в цю суму входять препарати, необхідні для лікування хворого і 300% заробітної плати медпрацівникам, які працюють з інфікованими коронавірусом.

"Процес лікування одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, сягає від 45 тисяч гривень", – наголосив міністр.

Степанов пообіцяв, що невдовзі на сайті МОЗу буде оприлюднено список лікарських препаратів і засобів, які входять до протоколу лікування COVID-19 і які враховані в цьому тарифі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 7 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 239 337 випадків коронавірусної інфекції. З них 4753 – виявлені за минулу добу, що є новим рекордом.