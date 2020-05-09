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10 травня • оновлено в 01:35
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Степанов озвучив терміни завершення медреформи в Україні

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Повністю провести медичну реформу в Україні можна протягом трьох років.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це такий процес, який неможливо провести за день, тому реформування медичної галузі – одна з найважчих реформ, які здійснюються в світі... Думаю, якщо нормально працювати від початку і до кінця, щоб повністю провести реформу, нам потрібно три роки" , – вважає Степанов.

Він додав, що стільки часу потрібно для того, щоб все чітко організувати, і система запрацювала ефективно.

Максим Степанов

Максим Степанов

фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що стара версія медичної реформи в Україні не адаптована до реалій, а її другий етап передбачав знищення протитуберкульозної служби.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
медична реформа
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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