Степанов назвав умову для підвищення зарплати медикам

Заробітна плата медикам в Україні в 2021 році повинна починатися від 22-25 тисяч гривень.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав голова МОЗ Максим Степанов. Він зазначив, що наша влада має створити умови, щоб медпрацівники перестали виїжджати за кордон.

"Один з головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас в країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", – розповів міністр охорони здоров'я.

Степанов навів приклад європейських країн, таких як Польща, Чехія і\та Німеччина, де лікарям створюють умови для працевлаштування.

"Саме тому ми підкреслюємо на прийнятті адекватного бюджету на 2021 рік, щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один з головних чинників по зупинці від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – підкреслив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов розповів, що МОЗ вже зробив перші кроки до підвищення зарплати медикам.