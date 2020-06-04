Степанов назвав умови для посилення карантину в Україні

В Україні будуть вводити додаткових карантинні заходи, якщо кількість заражених коронавірусом (COVID-19) буде рости.

Про це на брифінгу у четвер, 4 червня, повідомив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Щоб знизити ризик інфікування, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, які розробили провідні фахівці, і рекомендації МОЗ. Інакше ми можемо бачити збільшення кількості хворих. МОЗ тоді буде рекомендувати введення якихось додаткових заходів", – зазначив міністр.

COVID-19 в Україні

Степанов додав, що адаптивний карантин передбачає, що МОЗ контролює ситуацію з епідемією.

"Застосовуючи адаптивний карантин, у нас було розуміння, що буде збільшення хворих. МОЗ повністю контролює ситуацію і по кожному випадку проводяться епідрозслідування. Прошу дотримуватися рекомендацій, які дає МОЗ. COVID-19 – це серйозна хвороба, від якої помирають люди", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні почався черговий етап ослаблення карантину.

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