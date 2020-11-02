Степанов назвав нову умову введення жорсткого карантину в Україні
Це трапиться, якщо кількість хворих на COVID-19 сягне 20 тисяч за добу
Локдаун передбачатиме суворі обмеження на переміщення
У населених пунктах мають закритися більшість закладів і центрів дозвілля
В разі колапсу медичної системи в Україні можуть ввести суворий карантин. Він передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.
Про це в ефірі "1+1" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних госпіталях, становитиме 100%.
Глава МОЗ підкреслив, що такого сценарію краще уникнути, адже ситуація стане дійсно критичною.
"Щоб цього не допустити, потрібно просто дотримуватися правил. Ми чітко розрахували, за яких обставин у нас буде колапс системи", – зазначив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
із понеділка, 2 листопада, в Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що ще 13 жовтня українцям було рекомендовано переходити на віддалений режим роботи. Рекомендації в постанові Кабінету міністрів стосуються всіх компаній і організацій, незалежно від форми власності.