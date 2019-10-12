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12 жовтня • оновлено в 15:04
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/ Суспільство

Став вантажем-200: на Донбасі убитий російський найманець "Йож"

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На Донбасі під Горлівкою ліквідували 36-річного найманця з Білої Калитви (Росія) Артема Єжова з позивним "Йож".

Про це на своїй сторінці в Twitter написав український блогер Necro Mancer, додавши фото бойовика (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Він зазначив, що терорист був убитий вранці в суботу, 12 жовтня.

На Донбасі вбили російського найманця

На Донбасі вбили російського найманця

Twitter Necro Mancer

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"Єжов Артем Анатолійович (Йож). Роа (російська окупаційна армія). Місце проживання – Біла Калитва (райцентр в Ростовській області РФ). Народився 11/04/1983. Загинув 12/10/2017 в районі Горлівки", - написав блогер.

У базі "миротворця" Артем Єжов не числиться. На своїй сторінці в соцмережах вказував, що він живе в Краснодарі і перебуває "в активному пошуку" (не одружений).

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Twitter Necro Mancer

Як писав OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
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70rus xxx
70rus xxx
Хорошо,хоть не указали,что боец российской армии.А так что,сказать,жалко парня,но он знал,на что идет.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Эм... Погиб 12.10.2017.... 2017 Карл!!!
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Петров Александр
Петров Александр
Петрова Ольга, я, смотрю, ты, лживая мразь, очень чистая. Ха-ха. Настолько чистая, что даже в инете от тебя тухлой рыбой прет.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Чечеткин Иван, это столько и надписей будет что на обозе , в параше зароют как пса и на палке с доской необструганной накарякает после ведра браги гробокоп --неизвесный , и номер как у пса на ошейнике, дома если немытая родня узнает, то 3 бидона браги и 5 ящиков стекломоя под репу пойдет на ура и не помнячи что где и как 4 гармони порвут , пу утилизирует исправно дикарей
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