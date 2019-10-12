Став вантажем-200: на Донбасі убитий російський найманець "Йож"

На Донбасі під Горлівкою ліквідували 36-річного найманця з Білої Калитви (Росія) Артема Єжова з позивним "Йож".

Про це на своїй сторінці в Twitter написав український блогер Necro Mancer, додавши фото бойовика (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Він зазначив, що терорист був убитий вранці в суботу, 12 жовтня.

На Донбасі вбили російського найманця Twitter Necro Mancer

"Єжов Артем Анатолійович (Йож). Роа (російська окупаційна армія). Місце проживання – Біла Калитва (райцентр в Ростовській області РФ). Народився 11/04/1983. Загинув 12/10/2017 в районі Горлівки", - написав блогер.

У базі "миротворця" Артем Єжов не числиться. На своїй сторінці в соцмережах вказував, що він живе в Краснодарі і перебуває "в активному пошуку" (не одружений).

На Донбасі ліквідували терориста Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували терориста Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували терориста Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували терориста Twitter Necro Mancer

Як писав OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

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