Локдаун можуть скасувати? Чому в Україні знизилася COVID-статистика і що буде далі

Згідно з офіційною статистикою, захворюваність на коронавірус в Україні нібито пішла на спад. У зв'язку з цим рішення про введення локдауна з 8 до 24 січня включно може бути переглянуте.

Про це OBOZREVATEL розповів головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, коментуючи підозрілі дані щодо спаду захворюваності на COVID-19.

"Статистика формується з повідомлень сімейних лікарів і лікарень до лабораторних центрів, а ті зі свого боку вносять дані в електронну систему Центру громадського здоров’я. Тут не може бути ніяких маніпуляцій цифрами", – запевнив Родина.

За його словами, "якщо цифри не ростуть, це означає, що люди не звертаються до сімейних лікарів, відповідно, їм нема про що звітувати". Фахівець упевнений, що саме цей факт нібито свідчить про те, що захворюваність іде на спад.

"Одужалих у нас теж багато, ось за минулу добу таких було 14 тис. і 8,5 тис. підтверджених випадків", – сказав він.

"Фактично, рішення про локдаун може бути переглянуте, але давайте не забувати, що у нас попереду свята. Тому закликаю всіх дотримуватися протиепідеміологічних норм, аби не призвести до того, що цей локдаун неминуче запровадять. Імовірність така існує", – заявив Родина.

"Ми робили прогнозування і підйом можливий, якщо протиепідеміологічні норми під час свят дотримані не будуть. Усе в наших руках", – підкреслив він.

"Якщо взяти аналітику щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу, саме на кінець січня та лютий припадає пік захворюваності на ГРВІ. У деякі роки тижнева кількість хворих досягала 400-450 тис. Зараз у нас 170-180 тис. Такі показники виникають щосезону. Серед нинішніх ГРВІ може бути багато випадків COVID-19, т.зв. "інфекція, поєднана COVID-19 і грипом" або "COVID-19 і ГРВІ", – розповів Родина.

Він зазначив, що ризик буде більшим, ніж у попередні роки. Локдаун саме для того й запланований, щоб знизити ризик чергового сплеску захворюваності йне перевантажити систему охорони здоров'я.

Провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська в нещодавньому інтерв’ю OBOZREVATEL підкреслила, що давно не звертає уваги на офіційні дані, які "абсолютно не відповідають реальності".

За її словами, щоб мати плюс-мінус правильну статистику за такого масштабу епідемії, необхідно тестувати величезну кількість людей. А зараз сенсу в цьому вже немає.

"Для госпіталізації пацієнта лікарям уже не потрібно лабораторного підтвердження. За наявності типових клінічних ознак, класична пневмонія, контакт із хворим – усі вже знають, що це. Грип ми ж теж ставимо за класичною клінічною картиною, а не за ПЛР-тестом", – відзначила вона.

А лікарка-вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко припустила, що в Україні на коронавірус перехворіла третина населення, нині країна виходить на "плато" захворюваності. Це означає, що кожної доби фіксуватиметься не більш ніж 10 тисяч нових випадків зараження.

"Більшість хворих на COVID-19 переносять його у легкій формі й не звертаються по медичну допомогу, а в невеликих населених пунктах коронавірус просто лікують як гостре респіраторне захворювання", – сказала вона в ефірі OBOZREVATEL TV.

Ще одна сімейна лікарка, що працює в Солом'янському районі Києва й побажала не називати своє ім'я, розповіла OBOZREVATEL, що до неї звертаються тільки ті пацієнти, у кого COVID-19 протікає з ускладненнями: висока температура, запалення легенів або серцево-судинні проблеми, які викликає цей вірус. Таких, за її підрахунками, десь 30% хворих.

Решта, у кого легке протікання, лікуються вдома, не здаючи навіть ПЛР-тест. Однак хворих все одно багато і якогось зменшення статистики за останні тижні вона не помітила.

Тому навряд чи варто так упевнено стверджувати, що епідемія коронавірусу в Україні пішла на спад. А в період, коли європейські країни перед різдвяно-новорічними святами вирішили посилити карантин, українській владі теж варто було б замислитися, чи не захлинеться медична система після свят. Адже здоров'я і життя людей – найцінніше.