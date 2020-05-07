Коронавірус в Україні прискорився: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 7 травня

Станом на ранок четверга, 7 травня, в Україні зареєстровано 13 691 випадок коронавірусу COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).
Всього за минулу добу виявлено 507 нових випадків. Померли 13 осіб, а одужали – 299.
COVID-19 в Україні
"Станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало", – додав міністр.
Центр громадського здоров’я України додав, що всього досліджено 151 569 зразків методом ПЛР.
"На амбулаторному лікуванні 9 498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2 193 медпрацівника. Усього потребували госпіталізації 4193 особи, з них 170 дітей та 467 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 людей, зокрема одна дитина та 15 медиків", – вказано в інформації.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 340 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл. — 485 (251 одужали);
Волинська обл. — 393 (109 одужали);
Дніпропетровська обл. — 624 (73 одужали);
Донецька обл. — 89 (16 одужали);
Житомирська обл. — 468 (43 одужали);
Закарпатська обл. — 600 (86 одужали);
Запорізька обл. — 300 (104 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1 055 (126 одужали);
м. Київ — 1 675 (110 одужали);
Київська обл. — 916 (103 одужали);
Кіровоградська обл. — 403 (189 одужали);
Луганська обл. — 42 (11 одужали);
Львівська обл. — 595 (128 одужали);
Миколаївська обл. — 171 (35 одужали);
Одеська обл. — 568 (23 одужали);
Полтавська обл. — 236 (81 одужали);
Рівненська обл. — 817 (120 одужали);
Сумська обл. — 131 (63 одужали);
Тернопільська обл. — 951 (211 одужали);
Харківська обл. — 448 (49 одужали);
Херсонська обл. — 146 (62 одужали);
Хмельницька обл. — 138 (35 одужали);
Черкаська обл. — 324 (101 одужав);
Чернівецька обл. — 2 048 (258 одужали);
Чернігівська обл. — 68 (9 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 травня, найбільше нових випадків зараження COVID-19 спостерігалося в Мексиці, Панамі та Гондурасі.
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