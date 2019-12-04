Старожили такого бачили! З популярним українським курортом трапилася катастрофа. Фото

Знамените волинське озеро Світязь катастрофічно обміліло. Місцеві мешканці не пригадують, щоб водойма перебувала в такому стані взагалі.

Про це повідомив депутат міськради Нововолинська Леонід Климович на своїй сторінці в Facebook. Також він опублікував фото озера.

"Озеро Світязь, турбаза, щойно... Доки не побачив на власні очі, уявити не міг. Гопота вже носиться на джипах по берегу. Старожили кажуть, що не пам'ятають такого обміління", – повідомив він.

Климович додав, що місцеві підозрюють, що обміління Світязя пов'язано з безконтрольним бурінням свердловин на воду для вирощування лохини.

Світязь катастрофічно обмілів ФБ Леоніда Климовича

Світязь катастрофічно обмілів ФБ Леоніда Климовича

Світязь катастрофічно обмілів ФБ Леоніда Климовича

Світязь катастрофічно обмілів ФБ Леоніда Климовича

Світязь катастрофічно обмілів ФБ Леоніда Климовича

Світязь катастрофічно обмілів ФБ Леоніда Климовича

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Світязь втратив пів сотні сантиметрів води від звичного рівня.

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