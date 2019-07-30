Майбутній нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив: День Перемоги скасовувати не можна, в День Пам'яті і Примирення немає з ким миритися, червоний мак – символ, що прийшов з Першої світової війни, що не має стосунку до Другої, а георгіївська стрічка не несе особливого символізму – її може носити той, хто хоче.

У нас був такий консенсус: 8 травня, день реального закінчення війни – День Пам'яті і Примирення, а 9 травня – День Перемоги. Я думаю, перемога над нацистською Німеччиною має величезне значення для українського народу, і цей день повинен бути.

Що стосується Дня Пам'яті і Примирення, то, перш за все, необхідно пам'ятати про загибель наших співвітчизників – а їх було близько 10 мільйонів, якщо цього хтось не знає з сучасних блогерів або навіть з народних депутатів.

Червоний мак – це дійсно символіка, яка пішла з Першої світової війни. Але Перша світова війна – точно так само, як і Друга світова війна – повинна залишатися в пам'яті українського народу. Ми повинні розділяти ті цінності, які були святими для учасників обох світових воєн.

День Пам'яті і Примирення, червоний мак. Ілюстрація Zaxid.net

Не слід забувати, що під час Першої світової війни українці були змушені воювати один проти одного – мобілізовані в армію Австро-Угорщини і мобілізовані до царської армії Росії. Це було національною трагедією, викликаною нашої тодішньої бездержавністю.

Ну, а георгіївська стрічка – це суто російська символіка. Вона йде від Катерини II і не має до України жодного стосунку.

Росія завжди тримала Україну, так би мовити, в коротких штанцях, зазіхала на її національну історію, на її територію, на її душу і на її символіку. Навіщо зараз нам скасовувати те, що ми вже пройшли за майже 30 років, і повертатися до Росії? Яка, до речі, воює з нами.

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