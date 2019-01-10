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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсі статті автора

Станично-Луганские эмираты или Послепраздничное луганд*нское

4.4тЧитати матеріал російською

Командир одного из подразделений ВСУ вяло ковырял ногой примерзшую землю.

- Ну, что, командир, копать? - нехотя и устало спросил его украинский солдат-каратель с явным луганским акцентом.

- Та, копай вже, хай йому, в біса, - ответил командир 59-й отдельной мотопехотной, и предусмотрительно отошел в сторону.

Два удара лопатой и из-под штыка брызнул фонтан нефти, - пишет Олена Степова для Спротив.

- Опять, двадцать пять! - обиженно сказал солдат, отпрыгивая от весело бьющего в небо маслянистого фонтана, - а на втором взводе уже третий день, как алмазы добывают, а у нас снова нефть, непруха какая-то!

- Та, ладно, не переживай, - хозяйственно, отозвался замкомвзвода, - поменяемся на золото с третьим. Они уже золотым песком дороги посыпают, так как девать его некуда. Вот на ГСМ и поменяемся!

- Ах ты ж, б… боже благословіння! - раздалось буквально в десяти метрах от блиндажа, и в небо ударил еще один маслянистый фонтанчик, - хлопці, та несіть вже відра хто-небудь!

Шел третий день от получения Томоса в Украине. В Станице Луганской появилась нефть и ВСУ перешли на боевой режим нефте-алмазо-золото добычи.

Северодонецк утопал в горах никому не нужных алмазов, которые зубожилое население даже не хотело подбирать с дороги, когда алмазы величиной с кулак, сыпались из перегруженных кузовов машин ВСУ.

Новини
Росіянам погано в Німеччині, в США, в Лондоні. А знаєте, чому?

"Новая почта" ввела новые грузовые расценки для посылок размером в 1 тонну алмазов или 10 тонн золота, так как "каратели" спешно рассылали добытое во все регионы Украины, неумолимо повышая и так вышедшее из-под контроля зубожиння.

В Харькове, Полтаве и Мариуполе забили фонтаны нефти, жидкого золота и миргородской с газом, без газа, с сиропом, и просто газа.

В Черкассах и Житомире янтарь стал проявляться прямо под тротуарной плиткой, чаще вместо нее.

Жители Золотого носили солнцезащитные очки даже ночью. И додумался же кто-то так назвать город. Причем добыча золота здесь велась уже готовыми слитками, цепочками, колечками и даже юбилейным монетами "Томоснаш".

На въезде в Станицу установили золотую вывеску - Станично-Луганские Эмираты, мцклм, не х*й шастать - блестело алмазным узором и резало глаз неудержимым циничным украинским зубожинням.

Правительство Украины обратилось к гражданам, владельцам подвалов, дач, гаражей и прочих домовладений, о немедленном предоставлении всех пустующих и не очень помещений в пользование под хранение валютно-золотых и золото-валютных запасов страны. В стране экстренно было введено ВП (валютное положение).

Новини
Вова, уймись. Отдай Крым и вали с Донбасса!

Где-то на другом краю мироздания, в параллельной вселенной под названием Лугандон в бинокль на все это нефтедолларовое безобразие укропов, бесчинствующих на нефтяных полях Станицы, смотрел подполковник "ЛНР" Андрей Марочко, не слегка замутненный новогодней бояркой взгляд которого, пьяно спотыкаясь о горизонт, блуждал от нефтевышки ВСУ к алмазным копальням ВСУ, золотой песок, ухмыляясь по-бандеровски блестел под морозным солнцем, как бы намекая "ще не вмерла й не збираєтся", и слепил глаза подполковнику.

- Закусывай, ой, записывай, - сказал Марочко адъютанту, - каратели ВСУ цинично вгрызлись в порабощенную землю Донбасса и, распяв ее, начали высасывать из нее кровь, то есть нефть! Я призываю правозащитные организации, ООН, ОМОН, Водафон и Билайн, срочно спасти недра от вычерпывания ведром. Срочно ставь в новости!

- Откуда в Станице нефть, не поверят же, - вяло поинтересовался более трезвый сотоварищ по боярке, - может не надо утягощать?

- Угощать? - встрепенулся Марочко, - а что у тебя есть? Косяк дашь втянуть?

- Нету у меня ничего, - испугался адъютант его Обкуренности, - вы сейчас, барин, негроидных боевых крокодилов в рядах ВСУ увидите, а мне потом перед начальством оправдывайся за бред в новостях. Нефть и нефтеперерабатывающие заводы в Станице я еще как-то поясню, а вот летающих крокодилов, которых вы изволили ловить в прошлый раз, никак нет!

Новости в скринах. Хорошей тебе нефтедобычи, мое любимое ВСУ, и золотовалютных запасов!

Станично-Луганские эмираты или Послепраздничное луганд*нское

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Теми
АТО на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ЛНРДНРНовини ДНР
Джерело
Джерело:sprotyv.info
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Увлекательный мир украинской пропаганды или очередной высер обиженной климактерички.
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