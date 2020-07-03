У мережі повідомили про смерть відомого українського захисника, добровольця батальйону "Айдар" Олександра Ніколайця.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтерка Вікторія Дворецька. Українського захисника не стало у четвер, 2 червня. Причиною смерті військовослужбовця став серцевий напад.

"Саня вижив 27 липня, коли не стало майже всього його взводу (масштабна атака бойовиків 27 липня 2014 року за Лутугине, коли загинули 11 бійців). Олександра Ніколайця не стало вчора. Не витримало серце", – написала Вікторія.

Олександр Ніколаєць Facebook Вікторії Дворецької

Стало відомо про смерть ветерана війни на Донбасі. Фото Героя Facebook Вікторії Дворецької

Товариші по службі загиблого Героя України повідомили, що він був активним учасником Революції Гідності і з перших днів став на захист незалежності України від російської агресії.

"Дуже близька нам людина, брат, доброволець, незламний воїн. Ірпінець Олександр Ніколаєць "Ірпінь" був активним учасником Революції Гідності, відразу з Майдану пішов добровольцем служити в "Айдар", потім в 5-й БТГ вісімдесят першого бр ДШВ, був командиром роти розвідки. Дуже заслужена людина. Місто Ірпінь буквально наповнене його добрими справами, які Олександр зробив ще до війни, під час і після своєї служби. Зробив багатьом, включаючи і нас", – написав в Facebook військовий капелан ВСУ Анатолій Кушнірчук.

Похорон Олександра Ніколайця відбудеться 4 липня о 14 годині на кладовищі Ірпеня.

Стало відомо про смерть ветерана війни на Донбасі. Фото Героя Facebook Анатолія Кушнірчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під ворожими обстрілами в Зайцевої 3 липня загинула мирна мешканка.