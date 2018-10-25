"Сталінський патріархат": храм УПЦ МП у Львові втрапив у скандал

У Львові невідомі обклеїли плакатами із зображенням Йосипа Сталіна і написами "Сталінський патріархат" храм св. князя Володимира УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляє прес-служба Львівської єпархії, інцидент трапився у мікрорайоні Сихів.

"Винуватців злочину не знайшли, і ось будинок Божий знову піддався нарузі", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що в лютому храм постраждав у результаті підпалу, і відновлюється на кошти парафіян.

У прес-службі нагадали, що президент України Петро Порошенко "особисто гарантував вільне визначення для кожного громадянина, яку церкву відвідувати і мирне вирішення всіх проблем, які виникнуть у перехідний період".

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес об'єднання українських православних церков підтримують приблизно 10 єпископів Московського патріархату.