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"Сталінський патріархат": храм УПЦ МП у Львові втрапив у скандал

8.1тЧитати матеріал російською

У Львові невідомі обклеїли плакатами із зображенням Йосипа Сталіна і написами "Сталінський патріархат" храм св. князя Володимира УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляє прес-служба Львівської єпархії, інцидент трапився у мікрорайоні Сихів.

"Винуватців злочину не знайшли, і ось будинок Божий знову піддався нарузі", — йдеться у повідомленні.

"Сталінський патріархат": храм УПЦ МП у Львові втрапив у скандал
"Сталінський патріархат": храм УПЦ МП у Львові втрапив у скандал

Також наголошується, що в лютому храм постраждав у результаті підпалу, і відновлюється на кошти парафіян.

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"Сталінський патріархат": храм УПЦ МП у Львові втрапив у скандал

У прес-службі нагадали, що президент України Петро Порошенко "особисто гарантував вільне визначення для кожного громадянина, яку церкву відвідувати і мирне вирішення всіх проблем, які виникнуть у перехідний період".

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес об'єднання українських православних церков підтримують приблизно 10 єпископів Московського патріархату.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
УкраїнаЛьвів
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Львів, треба мати терпіння. Працюйте з тими, хто туди ходить. Пояснюйте. Так ви робите шкоду, хоча, може, це якраз ваша мета?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Большинству украинцев филаретово получение автокефалии украинской церковью.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
це оборзівательські 40%, як заповіла "талановита людина" доктор Гебельс
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