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''США перекриють транзит'': екс-регіонал-утікач вибухнув газовою жахачкою про Україну

1.8тЧитати матеріал російською

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що США за бажання нібито можуть перекрити транзит газу через Україну.

За його словами, таким чином вони спробують дискредитувати Росію в разі припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Маразматичну теорію колаборант висунув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник

Володимир Олійник

Скріншот відео

"Американці, якщо тільки припинять будівництво, дай Бог цього не буде, "Північного потоку-2", легко перекриють транзит по Україні та ще й звинуватять Росію. Скажуть: "Бачите, дестабілізували". Реально перекриють! Там націоналісти, ви пам'ятаєте, у 2014 році вже говорили: "Ми будемо підривати газопровід, якщо тільки Росія буде проводити таку агресивну політику", — озвучив страхітливий фейк Олійник.

"Північний потік"

"Північний потік"

gazprom.ru

Новини
''Дітей ховають!'' Екс-регіонал-утікач зганьбився фейком про Україну на КремльТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник виступив з маревною заявою про те, що більшість українців нібито змушені переходити на опалення дровами через занадто дорогий газ.

Також він зганьбився, сказавши, що Німеччина погодилася на будівництво вигідного Росії газопроводу "Північний потік-2" через те, що Україна нібито може розвалитися як держава.

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Тема
ринок газу
Особа
Володимир Олійник
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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Kalytka Viktor
Kalytka Viktor
Ну, не дурне??! Шо воно там городить?
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