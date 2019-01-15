''США перекриють транзит'': екс-регіонал-утікач вибухнув газовою жахачкою про Україну

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що США за бажання нібито можуть перекрити транзит газу через Україну.

За його словами, таким чином вони спробують дискредитувати Росію в разі припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Маразматичну теорію колаборант висунув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник Скріншот відео

"Американці, якщо тільки припинять будівництво, дай Бог цього не буде, "Північного потоку-2", легко перекриють транзит по Україні та ще й звинуватять Росію. Скажуть: "Бачите, дестабілізували". Реально перекриють! Там націоналісти, ви пам'ятаєте, у 2014 році вже говорили: "Ми будемо підривати газопровід, якщо тільки Росія буде проводити таку агресивну політику", — озвучив страхітливий фейк Олійник.

"Північний потік" gazprom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник виступив з маревною заявою про те, що більшість українців нібито змушені переходити на опалення дровами через занадто дорогий газ.

Також він зганьбився, сказавши, що Німеччина погодилася на будівництво вигідного Росії газопроводу "Північний потік-2" через те, що Україна нібито може розвалитися як держава.

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