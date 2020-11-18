США допоможуть Україні в отриманні вакцини проти COVID-19 – МОЗ

Сполучені Штати Америки посприяють Україні в налагодженні контактів із компаніями-виробниками Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer та Novavax. Зокрема, для пришвидшення підписання контрактів щодо отримання вакцини проти COVID-19.

Такої домовленості було досягнуто під час телефонної розмови глави Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова з міністром охорони здоров'я та соціальних послуг США Алексом Азаром. Вона відбулася 17 листопада, повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію, яка склалася довкола всесвітньої пандемії коронавірусу. Крім цього, питання доступу України до безпечної та ефективної вакцини проти цієї інфекції, а також інші питання сфери охорони здоров’я.

"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної та ефективної вакцини, тому що саме вона є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів із США в цьому питанні", – підкреслив Степанов.

Його американський колега зауважив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом і для уряду США. Азар пообіцяв сприяти посиленню комунікації українського МОЗ із вищевказаними компаніями-виробниками вакцин, щоб і наша країна якомога швидше змогла підписати відповідні контракти на постачання доз потенційних препаратів для боротьби з коронавірусом.

"Пан Алекс Азар наголосив на підтримці України та готовності посилити співпрацю по програмах у боротьбі з такими інфекційними захворюваннями як кір, туберкульозу та ін.", – додали у МОЗ.

Нагадаємо: напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зможе отримати приблизно 8 мільйонів доз вакцини проти нового типу коронавірусу десь у другому кварталі 2021 року.

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