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Справжня весна! Синоптик назвав дату потепління в Україні

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Народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україні закінчиться негода і прийде тепло.

За його прогнозом, дощі припиняться вже скоро, а ось істотне потепління настане не раніше, ніж через тиждень, 23 квітня, передає РБК-Україна.

"Дощі в більшості регіонів закінчаться в середу ввечері (17 квітня. – Ред.). В інших регіонах, особливо на півночі України, завершення дощів слід очікувати в четвер", - зазначив синоптик.

18 квітня температура повітря в північних, центральних і західних областях України підніметься на 1-3 градуси. У більшості регіонів вранці спостерігатиметься туман.

Справжня весна! Синоптик назвав дату потепління в Україні

24 канал

"У четвер буде вже не 9-12 градусів, а 13-14. Така ж температура буде триматися і в наступні кілька днів. Потім, починаючи з наступного вівторка (23 квітня. – Ред.), температура повітря почне підніматися до 16-17 градусів. Вона буде підвищуватися поступово, але різкого збільшення температури повітря поки чекати не варто", - уточнив Горбань.

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У той же час, за його словами, істотне потепління до 20-22 градусів настане в Україні тільки після свята Пасхи.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холодніше норми.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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