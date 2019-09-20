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22 вересня • оновлено в 14:34
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"Справжня українка!" Мережу зворушило відео з дівчинкою, яка в США зачитала вірш Сосюри

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У Вашингтоні (США) 3-річна українська американка зачитала вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну!". Користувачів зворушило відео, яке опублікували в мережі. Вони почали вихваляти маленьку патріотку.

Дівчинка виступила на 17-ому щорічному Українському фестивалі у столиці США. Про це повідомили на сторінці "Радіо Свобода" у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Станом на 12:50 допис у мережі назбирав понад 2,2 тисячі вподобань, тисячу поширень та більше 50 коментарів.

Дівчинка, яка зачитала вірш Сосюри

Дівчинка, яка зачитала вірш Сосюри

Скріншот

"Чудово! Неймовірно! Маленька розумничка!", "Браво, дуже зворушливо!", "Чудова дитина! Сонечко!", "Слава і честь малій україночці! Рости щаслива родині на втіху!", "Молодчинка. Треба з дитинства прививати любов дітям до неньки-України", "Молодчинка! Справжня українка! Слава Україні!" – написали користувачі соцемережі.

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Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

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Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео, на якому маленька дівчинка плаче через те, що боїться ніколи не знайти собі нареченого, стало популярним у мережі і зворушило користувачів.

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Місце
США Вашингтон
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hunt andres
hunt andres
Плять! Совсем йоппнутые. Все-таки , Хо Хол - это диагноз.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хорошо то как ! Любить Украину подальше от Украины!
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