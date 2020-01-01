Справжніх зим зі снігом в Україні не буде: головний синоптик дав лякаючий прогноз

Українцям слід забувати про холодні, сніжні зимах, так як клімат останнім часом змінився безповоротно.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в ефірі телеканалу ZIK. "У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

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За його словами, цієї зими будуть періоди похолодання, але не довгі і не сильні.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив Кульбіда.

Також синоптик розповів, що навіть у разі якщо сніг випаде, при цьому температурному режимі він довго триматися все одно не буде.

"А літо у нас завжди буде спекотним. Завжди, і ми вже повинні до цього звикати", – резюмував Кульбіда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди на січень 2020 року в Україні. Вони розповіли про очікувані середню місячну температуру та кількість опадів.

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