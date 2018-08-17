Справжнє пекло: синоптики попередили про посилення спеки в Україні

У п'ятницю, 17 серпня, в Україні збережеться дуже спекотна погода, денна температура підніметься до + 36°.

При цьому у західних, місцями у північних та більшості центральних областей у п'ятницю пройдуть короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі прогнозується на рівні 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях 30-34°.

На решті території без опадів; температура вночі 18-23°, вдень 31-36°. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві - місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких областях України в найближчі дні очікується сильна спека, а в інших регіонах - грозові дощі.