Справа Святогора: суд Києва визначився по догхантеру

У понеділок, 11 червня, Шевченківський районний суд Києва заарештував відомого шкуродера Олексія Святогора.

Як повідомили в прес-службі суду, рішення не передбачає звільнення під заставу.

"Слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до 9 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Святогору інкримінують скоєння злочинів, передбачених чч.2,3 ст. 300 КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Нагадаємо, у Святогора, який хвалився вбивством понад тисячу безпритульних собак, були "учні" - шанувальники його жорстокості, які також вбивали тварин. Живодер "вербував" нестабільних людей і дітей, схиляючи їх до знищення собак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня активісти спіймали догхантера Святогора і відвезли в поліцію, але через кілька годин його відпустили.

Пізніше Святогора оголосили в розшук.