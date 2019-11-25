Справа Гандзюк: суд ухвалив цинічне рішення щодо Мангера

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до більш ніж 1 млн гривень.
Як повідомляє "Слідство. інфо", так Шевченківський районний суд Києва 25 листопада частково задовольнив клопотання захисників Мангера, які просили знизити суму застави до 148 тис. гривень.
Вони обґрунтували це тим, що Мангеру у квітні змінили кваліфікацію злочину, у якому він підозрюється. Відтоді йому інкримінують замовлення нанесення тяжких тілесних, а не вбивство (ч. 2 ст. 121 ККУ).
Владислав Мангер
Цензор.НЕТ
"Оскільки змінилася тяжкість злочину, у якому підозрюється Мангер, то, відповідно, змінюється і граничний розмір застави", – сказав адвокат Дмитро Ільченко.
Прокурори ГПУ заперечували проти такого рішення. І суд, своєю чергою, призначив заставу в розмірі 1,5 млн гривень.
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на завершене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого стосунку до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього надягнули електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
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