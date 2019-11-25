Справа Гандзюк: суд ухвалив цинічне рішення щодо Мангера

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до більш ніж 1 млн гривень.

Як повідомляє "Слідство. інфо", так Шевченківський районний суд Києва 25 листопада частково задовольнив клопотання захисників Мангера, які просили знизити суму застави до 148 тис. гривень.

Вони обґрунтували це тим, що Мангеру у квітні змінили кваліфікацію злочину, у якому він підозрюється. Відтоді йому інкримінують замовлення нанесення тяжких тілесних, а не вбивство (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Владислав Мангер Цензор.НЕТ

"Оскільки змінилася тяжкість злочину, у якому підозрюється Мангер, то, відповідно, змінюється і граничний розмір застави", – сказав адвокат Дмитро Ільченко.

Прокурори ГПУ заперечували проти такого рішення. І суд, своєю чергою, призначив заставу в розмірі 1,5 млн гривень.

Як писав OBOZREVATEL:

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