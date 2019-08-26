"Сплю з пістолетом": Кравчук розповів про загрозу для життя

Перший президент України Леонід Кравчук не відчуває себе в безпеці, тому завжди кладе пістолет на тумбочку перед сном.

Своїми страхами політик поділився в в ефірі телеканалу NewsOne.

"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього. Якщо я його не дістав з тумбочки і не поклав біля себе - я не можу заснути. Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то, що цей пістолет в моїх руках може дати? Але він мене заспокоює", - сказав Кравчук.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук дав президенту Володимиру Зеленському дві поради з припинення війни на Донбасі.

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