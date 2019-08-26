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"Сплю з пістолетом": Кравчук розповів про загрозу для життя

7.8т Читати матеріал російською

Перший президент України Леонід Кравчук не відчуває себе в безпеці, тому завжди кладе пістолет на тумбочку перед сном.

Своїми страхами політик поділився в в ефірі телеканалу NewsOne.

"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього. Якщо я його не дістав з тумбочки і не поклав біля себе - я не можу заснути. Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то, що цей пістолет в моїх руках може дати? Але він мене заспокоює", - сказав Кравчук.

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"Сплю з пістолетом": Кравчук розповів про загрозу для життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук дав президенту Володимиру Зеленському дві поради з припинення війни на Донбасі.

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Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"всегда ложит..." оно и видно, что Кравчук "ложит", а Обоз об этом радостно сообщает.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Его с этого пистолета и грохнут! Ибо - если в пьесе появилось ружье - оно таки выстрелит!
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2 з 3 відповідей | показати всі
Махов Макс
Махов Макс
Макакский Александр, и многа ты биндер грохнул, пока у них, защеку брал? Бгггггаааа
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кацaп Кацaпыч, вас б@ндер поганых всех треба грохнуть
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Да уж, ЛОЖИТ, аж уши режет, селюковщина беспросветная)))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Семёнов Алексей, молч-иии,холоп!Барин,думать будет))..
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