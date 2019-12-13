Сплять по черзі: в мережу потрапили моторошні фото Лук'янівського СІЗО

Ув'язнені в Лук'янівському СІЗО перебувають у жахливих умовах. Через нестачу місця в камерах їм доводиться спати по черзі.

Про це повідомила співробітниця Генеральної прокуратури України Наталія Непряхіна на своїй сторінці в Facebook. Вона опублікувала фото з СІЗО.

"Камера в корпусі, який всі називають "Катька", побудований ще 1863 року. 16 чоловіків у замкнутому просторі... Перше відчуття – ступор. Ти не знаєш, що сказати, як поводитися. Цей запах, атмосфера, затоплені стіни, цвіль, особливо в місцях розміщення санвузлів, сантехнічне обладнання зношене, підлога... та її просто немає місцями, як і вентиляції, як і світла – природного і, і власне, штучного", – розповіла вона.

Також вона побувала в камері, де водночас перебувають 28 чоловіків.

"Кажуть, місця на всіх не вистачає, доводиться спати по черзі. Нари ще, мабуть, дореволюційних часів. Білизна, ні, це не білизна це якесь ганчір'я, на яке не те, що лягти, дивитися моторошно. Але таке життя. Життя 2475 ув'язнених на сьогоднішній день, серед яких 2214 – чоловіки, 191 – жінки, 8 – неповнолітніх і 62 – транзитних. Це не людські умови, це не життя людини. Це – порушення прав", – повідомила Непряхіна.

Вона додала, що для жінок і неповнолітніх умови кращі, в корпусах зроблений ремонт, кількість людей у камерах менша. А проте скрізь існують масові порушення, виправлення яких вимагає витрат.

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Моторошні умови утримання в Лук'янівському СІЗО ФБ Наталії Непряхіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних із позбавленням волі.

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