Співробітниця крематорію розповіла про дивацтва на роботі

Родичі померлого були присутні при кремації, щоб переконатися, що ніхто не знімав коштовності з тіла.

Про це та інші дивні випадки в інтерв'ю "Московському комсомольцю" розповіла співробітниця крематорію.

Жінка згадала випадок, коли одному з родичів здалося, що з гробу доносяться сторонні звуки. Чоловік кинувся до труни та перекинув її на підлогу. Після цього інциденту в крематорії ввели посилені заходи безпеки.

Крематорій Ілюстрація

"Уявляєте, який жах і для персоналу, і для рідних? Після того випадку бажаючих поспостерігати просять пройти в спеціально обладнану щільним склом кімнату", – зазначила вона.

Також співробітниця крематорію розповіла, що іноді рідні не могли впізнати померлого через грим. Через це прямо перед церемонією родичі шукали на тілі шрами або родимки, щоб упізнати тіло.

Ще жінка поділилася випадком, коли колишні дружини прямо під час церемонії влаштовували бійку і з'ясовували стосунки. Також був випадок, коли родичі через суд визначали, кому дістанеться прах померлого.

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