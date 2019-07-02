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"Співпраця з КДБ - не гріх": Філарет зізнався у зв'язках зі спецслужбами

1.3тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що священики можуть співпрацювати зі спецслужбами.

В інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому на сторінці телеканалу ZIK в Facebook, він заявив, що спецслужби збирають компромат на духовенство і таким чином можуть впливати на нього.

"Співпраця з КДБ - не гріх... Якщо Господь цю радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади. Точно так же, як Господь допустив римську язичницьку владу... Тому і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади. Але віру не продавали", - заявив почесний патріарх ПЦУ.

Філарет в КДБ

Філарет в КДБ

Він розповів, що за радянських часів Комітет державної безпеки (КДБ) СРСР погоджував кандидатури всіх єпископів Російської православної церкви.

"За радянських часів без КДБ в церкві нічого не робилося, не можна було ні висвятити священика, ні єпископа, все треба було узгоджувати з КДБ. Якщо не погоджено з КДБ, така людина не може бути священиком. Тому всі єпископи російської церкви в радянські часи мали контакти в КДБ, не було інших єпископів і не могло бути", - сказав Філарет.

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Він також додав, що у всіх єпископів ПЦУ є контакти зі Службою безпеки, але "такої залежності, яка була за часів СРСР, немає". "Зараз можуть запропонувати. Єпископ може послухати, а може і не послухати", - пояснив Філарет.

"Коли мене вперше викликали офіцери МГБ, тоді ще і вимагали, щоб я, як священик, відкривав таємницю сповіді. Я сказав, що я не маю права на це, тому що це таємниця сповіді. Витягнув пістолет, поклав на стіл і сказав , що може мене розстріляти. А це було в сталінські часи. А я сказав, що можете розстріляти, для мене це не має значення... ", - згадав Філарет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Теги
ПЦУСБУ
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Grich Lara
Grich Lara
Ось це вже «вище криші»,що співпраця з КГБ і віра в Христа мають щось спільне,це могла придумати тільки людина,яка не вірить,як то казали,ні в Бога,ні в чорта,оправдувати свою людську нікчемність таким чином,ще можна було б зрозуміти,але хвалитися тим,що так вони нібито спасали церкву,більшого блюзнірства і не придумати,Господи спаси нас від таких пастирів,яка давно продали свою душу нечистому,але продовжують занапащати свою паству
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Serov Oleg
Serov Oleg
Grich Lara, ты,нормальный язык знаешь?хоть какой-то?
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