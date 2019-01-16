Співав гімн під дулами автоматів: сплив приголомшливий факт про полоненого моряка ВМСУ

Військовополонений старший лейтенант ВМСУ Богдан Небилиця, якому 16 січня виповнилося 25 років, під час анексії Криму співав гімн України під дулами автоматів російських окупантів.
Тоді він був курсантом Нахімовського військово-морського училища у Севастополі. Навчання Герой закінчив уже на вільній території України і став командиром МБАК "Нікополь", розповів адвокат українських моряків Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.
Богдан Небилиця
Facebook Миколи Полозова
"Після потрапляння в полон у листопаді минулого року Богдан також виявляє твердість свого характеру. Оперативники ФСБ протягом усього часу перебування в полоні Небилиці намагаються чинити на Богдана психологічний тиск, схилити його до визнання провини і надання свідчень. Безуспішно", — написав він.
Полозов також привітав Героя з днем народження, побажавши йому сил, терпіння, мужності, витримки і швидкого повернення додому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна висунула Росії вимогу про термінові переговори щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
У Росії припустили, що обмін 24 українських українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
Рішеннями від 15 і 16 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт всім 24 українським морякам, захопленим у полон в Чорному морі, ще на три місяці.
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