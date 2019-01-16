МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Співав гімн під дулами автоматів: сплив приголомшливий факт про полоненого моряка ВМСУ

3.5тЧитати матеріал російською

Військовополонений старший лейтенант ВМСУ Богдан Небилиця, якому 16 січня виповнилося 25 років, під час анексії Криму співав гімн України під дулами автоматів російських окупантів.

Тоді він був курсантом Нахімовського військово-морського училища у Севастополі. Навчання Герой закінчив уже на вільній території України і став командиром МБАК "Нікополь", розповів адвокат українських моряків Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

Богдан Небилиця

Богдан Небилиця

Facebook Миколи Полозова

"Після потрапляння в полон у листопаді минулого року Богдан також виявляє твердість свого характеру. Оперативники ФСБ протягом усього часу перебування в полоні Небилиці намагаються чинити на Богдана психологічний тиск, схилити його до визнання провини і надання свідчень. Безуспішно", — написав він.

Новини
Мріяв стати морським офіцером: з'явилися дані про ще одного матроса ВМС, захопленого Росією

Полозов також привітав Героя з днем народження, побажавши йому сил, терпіння, мужності, витримки і швидкого повернення додому.

Співав гімн під дулами автоматів: сплив приголомшливий факт про полоненого моряка ВМСУ

Суд над українськими моряками в Москві: всі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
154
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Крымчан, певших гимн своей страны во время Великой Отечественной войны, захватчики-гитлеровцы расстреливали. Тех, кто не пел, впрочем, тоже нередко ждала подобная участь. А Небылицу, насколько я понимаю, злобные российские оккупанты с дулами в 2014 году не только не изрешетили пулями, но даже не бросили в узилище - иначе как бы он в 2018 оказался на украинском катере? Странные какие-то оккупанты, эти русские… :) А теперь серьёзно. Если кто-то думает, что я испытываю радость от потери Украиной Крыма, то это не так. Огорчение и досаду я испытываю. И эти огорчение с досадой огорчительны и досадны вдвойне - оттого, что я осознаю, что потеряли украинцы Крым не столько из-за коварства русских, сколько по собственной глупости.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Гимны попеть, поскакать да кричалки поорать - это к украинцам. А если ни шагу назад, стоять насмерть, врагу не сдается наш гордый "Варяг" - так это русские. У каждого народа свои герои.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какой же он герой, ксли сдал врагу в целости и сохранности военный корабль в боевой обстановке?!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Алексей Смирнов, це свиномовный герой. Трусость и предательство это норма общественной морали на Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги