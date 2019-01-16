Співав гімн під дулами автоматів: сплив приголомшливий факт про полоненого моряка ВМСУ

Військовополонений старший лейтенант ВМСУ Богдан Небилиця, якому 16 січня виповнилося 25 років, під час анексії Криму співав гімн України під дулами автоматів російських окупантів.

Тоді він був курсантом Нахімовського військово-морського училища у Севастополі. Навчання Герой закінчив уже на вільній території України і став командиром МБАК "Нікополь", розповів адвокат українських моряків Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

Богдан Небилиця Facebook Миколи Полозова

"Після потрапляння в полон у листопаді минулого року Богдан також виявляє твердість свого характеру. Оперативники ФСБ протягом усього часу перебування в полоні Небилиці намагаються чинити на Богдана психологічний тиск, схилити його до визнання провини і надання свідчень. Безуспішно", — написав він.

Полозов також привітав Героя з днем народження, побажавши йому сил, терпіння, мужності, витримки і швидкого повернення додому.

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