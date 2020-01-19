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19 січня • оновлено в 04:43
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Спеціально для "царів": у мережі показали "відремонтовану" поліклініку в окупованому Криму

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В місті Севастополь (окупований Росією Крим) "відремонтували" будівлю дитячої поліклініки на вулиці Леніна, насправді нічого не зробивши та повісивши жахливий банер із намальованим фасадом будинку, вікнами та балконами.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці у Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"В окупованому Севастополі "відремонтували" будівлю дитячої поліклініки на Леніна. Кажуть, у всьому місті, коли приїжджають царі, працює компанія "баннер-бум", – написав він.

"Відремонтована" поліклініка в Криму

"Відремонтована" поліклініка в Криму

Telegram/Анатолій Штефан

"Відремонтована" поліклініка в Криму

"Відремонтована" поліклініка в Криму

Telegram/Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму забили на сполох через занепад медицини. Справа в тому, що у Лівадійській лікарні не було навіть тонометрів і грошей на їх купівлю.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Х Елена
Х Елена
В который раз замечаю, что чаще всего о неких "царях" трандычат в УССРских СМИ. Знакомая тактика - сначала любая планируемая гнусность "запускается" на вербальном уровне.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А то, что на время ремонта здание прикрыли, как например тот же Дом профсоюзов в Киеве, который мощная европейская держава 4 года мурыжила, этому "охфицеру ВСУ" с дивана, в череп конечно не приходило? Во страна стала! Что не "деятель", то идиот.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Крым Андрей, за пять лет там можно было весь Крым заново построить))))))))))))))))ха ха ха)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Круто)))))
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