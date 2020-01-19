Спеціально для "царів": у мережі показали "відремонтовану" поліклініку в окупованому Криму

В місті Севастополь (окупований Росією Крим) "відремонтували" будівлю дитячої поліклініки на вулиці Леніна, насправді нічого не зробивши та повісивши жахливий банер із намальованим фасадом будинку, вікнами та балконами.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці у Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"В окупованому Севастополі "відремонтували" будівлю дитячої поліклініки на Леніна. Кажуть, у всьому місті, коли приїжджають царі, працює компанія "баннер-бум", – написав він.

"Відремонтована" поліклініка в Криму Telegram/Анатолій Штефан

"Відремонтована" поліклініка в Криму Telegram/Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму забили на сполох через занепад медицини. Справа в тому, що у Лівадійській лікарні не було навіть тонометрів і грошей на їх купівлю.

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