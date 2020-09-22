Спенцпризначенці України та США десантувалися з конвертопланів Osprey. Видовищні фото та відео

Бійці відпрацювали
спуски по фастропам
Також воїни потренувалися перекидати сили швидкого реагування
Американські партнери наголосили, що зацікавлені в підвищенні сумісності з українськими ССО
У мережі оприлюднили яскраві кадри зі спільних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" ЗСУ та армій країн НАТО. На них зафільмовано, як військовослужбовці 8 полку спеціального призначення ССО ЗСУ разом з 352-им крилом Сил спеціальних операцій США відпрацювали спуски по фастропам та перекидання сил швидкого реагування.
Відповідними фото та відео поділилася пресслужба посольства США в Україні у Facebook та наголосила, що зазначені міжнародні навчання посилюють американсько-українські взаємини та демонструють відданість міцному партнерству (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зазначимо, що злагодження спецпризначенців відбувалося 20 вересня поблизу Бердичева в Житомирській області. Зокрема, воїни працювали з канатною спусковою установкою на конвертопланах ВПС США Osprey CV-22, які знаходяться у розпорядженні 352-го крила Сил спеціальних операцій США.
Американські партнери наголосили, що цей підрозділ розгорнутий в Україні, аби продемонструвати відданість Чорноморському регіону, підтримати спроможності спецпризначенців України та збільшити взаємосумісність з ними через проходження різноманітних спільних навчань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у рамках багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" в Україну прибула авіація НАТО. Зокрема конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules були помічені у Вінниці.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися і на аеродромі під Львовом.
Ці літальні апарати є гібридом літака і вертольота і не мають аналогів у світі.
Зараз зазначена машина перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США і американських Сил спеціальних операцій.
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.